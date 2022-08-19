Politika

BM: Irak’taki mevcut kriz uzun sürdü

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), “Irak’taki mevcut kriz uzun sürdü ancak hiçbir kriz ulusal çıkarlar temelinde çözülemeyecek boyutta değil” açıklamasında bulundu.
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Irak BM UNAMI Irak kriz

ERBİL (K24)

19 Ağustos 2003’te Irak’ın başkenti Bağdat’taki Birleşmiş Milletler (BM) Karargahı’na düzenlenen bombalı saldırıda BM Irak Temsilcisi Sergio De Mello dahil 22 kişi hayatını kaybetmişti, 150 kişi yaralanmıştı.

UNAMI, söz konusu saldırının 19’uncu yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Saldırının tüm kurbanları Irak’ı yeniden canlandırmak isteyen BM çalışanlarıydı. 19 Ağustos, 2009’dan beri ‘İnsani Gün’ olarak belirlendi” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada “UNAMI, hayatlarını feda edenleri, yaralananları ve felaketten dolayı hala acı çeken aileleri anıyor” denildi.

UNAMI'nın Irak halkına bağlılına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“UNAMI, Irak'ın uzun süredir devam eden mevcut krizle birlikte son yıllarda birçok sorun yaşadığına inanıyor ancak bu krizlerin hiçbiri ulusal çıkarlar temelinde çözülemeyecek boyuta değil.”

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