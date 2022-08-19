10 çocuk doğurana 1 milyon ruble ödül

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu hafta imzalanan bir kararnameye göre, ‘Kahraman Anne’ programı çerçevesinde 10 çocuk doğuran kadına para ödülü verilecek.

Para ödülünün miktarının 1 milyon ruble (16 bin 645 dolar) olacağı bildirildi.

Uygulamaya göre 10 çocuk yapan anneye 10. çocuğu 1 yaşına girdikten sonra ödül verilecek.

Anneler, çocuklarından herhangi birini savaşta veya acil durum sonucunda kaybetmiş olsalar da para ödülünü alabilecek.

Sovyet döneminde Joseph Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına para ödülü verilmişti.