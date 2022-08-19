Politika

Özerk Yönetim: Türkiye'nin saldırıları artıyor

Rojava’daki Özerk Yönetim, Türkiye’nin Haseke’de gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve son zamanlarda saldırıların arttığını bildirdi.
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kürdistan Özerk Yönetim Türkiye Rojava Saldırı SİHA

HABER MERKEZİ

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Türkiye’nin Rojava’daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, “Türk devletinin bölgelerimize yönelik saldırıları arttı. Saldırılarda Uluslararası Koalisyonla birlikte DAİŞ’e karşı savaşan yurttaşlar ve komutanlar şehit düştü. Bugün de soykırım savaşı kapsamında bölgemize ve halkımıza dönük saldırıları gerçekleştiriyor” denildi.

Açıklamada, “Türk devletine ait SİHA dün akşam Til Temir-Hesekê yolunu ve özellikle Uluslararası Koalisyon üssüne 2 km uzaklıkta bulunan Şimoke köyündeki kız çocukları eğitim merkezini hedef aldı. Saldırıda 4 çocuk şehit düştü, 11 kız çocuğu da yaralandı. Bu vahşi saldırı uluslararası bütün kanunları ihlal ediyor ve savaş suçudur. Aynı zamanda halkımıza dönük soykırım saldırısıdır, DAİŞ’in diğer yüzüdür” ifadelerine yer verildi.

“Erdoğan’ın askeri operasyondan bahsetmesi herkese terörünü dayatması anlamına geliyor” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu saldırı, çocuklar, yurttaşlar ve eğitim merkezleri üzerindeki tehlikeyi arttırıyor. Dahası Suriye’de daha fazla kaos yaratacak ve tüm Suriye’yi etkileyecek yeni bir durum ortaya çıkaracak. Türk devletinin amacı bölgelerimize dönük saldırı ve işgalini meşrulaştırmak. Saldırı tehlikesi her geçen gün artıyor. Bu da Suriye’nin Türk devletinin tehdidi ve tehlikesinin altında olduğunu gösteriyor. Tüm Suriyelilerin bunu iyi bilmesi, Türk devletinin eski ve yeni politikalarından ders çıkarması gerekir.”

Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde Türkiye, SİHA saldırıları gerçekleştiriyor.

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