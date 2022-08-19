Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüştü

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Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararı ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin, "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması, karşılıklı büyükelçi, başkonsolosların atanması ve İsrail'den Türkiye'ye uçuşlarının devam etmesi" konularını ele aldığı aktarıldı.

İki cumhurbaşkanının, "gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ve ilişkilerin tüm alanlarda ilerletilmesi konusundaki ümitlerini dile getirdiği" kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmede, "Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak tahıl koridoru anlaşmasına önemli katkısı ve Rusya, Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler için Erdoğan'a teşekkür ettiği" belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Herzog ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile tam diplomatik ilişkilerin restorasyonu, büyükelçi ve başkonsolosların dönüşü ve İsrail'in Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlaması vesilesiyle görüştüm. Gelişmeyi memnuniyetle karşıladık ve gelecekteki ilerleme için umutlarımızı dile getirdik."