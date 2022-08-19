ABD Ulusal Güvenlik Konseyi: Nükleer müzakerelerde İran’a taviz vermedik

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) soruşturmasını kapatma taleplerini karşılarken, İran'da faaliyet gösteren Batılı şirketleri yaptırımlardan muaf tutmak için garantiler vererek nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerinde taviz verdiği iddialarını reddetti.

ABD Senatosu'na bağlı Dış İlişkiler Komitesi'nin üst düzey üyesi Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran rejiminin, UAEA soruşturmasını sona erdirmek, İran'da faaliyet gösteren Batılı şirketleri korumak ve gelecekteki bir ABD yönetimi anlaşmadan çekilirse İran'ın nükleer silah çalışmalarını hızlandırmasına izin vermek için Biden yönetiminden (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) garantiler aradığını söyledi.

Risch, İran'ın taleplerini ‘şantaj’ olarak nitelendirerek, Biden'ın dış politikasının büyük bir başarısızlık olarak tarihe geçeceğini bildirdi. Anlaşmanın ABD’nin ortakları ve bölgedeki ABD’lilerin güvenliğini tehdit edeceği konusunda uyarıda bulunan Risch, Joe Biden yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi halinde yaptırımların kaldırılmasının ‘İran terörizmini artıracağını’ ifade etti.

Cumhuriyetçi senatör, İran'ın eski Amerikalı yetkililere karşı suikast planlamasına atıfta bulunarak, İran'ı ‘Rusya'ya Ukrayna'ya saldırması için silahlı insansız hava araçları sağlamakla’ suçladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Risch'e yanıt olarak Twitter'dan şunları yazdı:

“Burada hiçbir şey doğru değil. Bu tür şartları asla kabul etmeyeceğiz. Aynı zamanda, işleyen bir anlaşmadan ayrılmadık, sadece İran'ın nükleer programını önemli ölçüde hızlandırdığını gördük.”

Axios haber sitesine göre, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için İran’a yeni tavizler verildiği haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili ise gazetecilere verdiği demeçte, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in dün Beyaz Saray'a nükleer anlaşma taslağının ‘Biden yönetiminin kırmızı çizgilerini karşılamadığına’ dair bir mesaj gönderdiğini söyledi.