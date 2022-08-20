DAİŞ Kerkük’te yüksek gerilim hattına saldırdı

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Açıklama yapan Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, DAİŞ mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.

Nuri, örgüt mensuplarının kentin büyük bir bölümüne ve Selahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.

Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı iki köyde ve Selahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğu belirtildi.

Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiğinin bilgisini verdi.

DAİŞ geçtiğimiz yıl çok sayıda elektrik hattına saldırı gerçekleştirmişti.

6 DAİŞ MENSUBU YAKALANDI

Öte yandan Kerkük’ün güneyinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, daha önce çok sayıda kanlı eyleme katılan 6 DAİŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.​​​​​​​

Öte yandan DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Terör örgütü DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.