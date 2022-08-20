PKK’den ayrılan şahıs sokak ortasında öldürüldü

DUHOK (K24)

K24’ün Duhok’taki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre dün öldürülen Muhammed Aladdin Nurettin, Süleymaniye’de aldığı tehditler sonrası oturum izni (ikame) almak için Duhok’a geldi.

Nurettin’in ikame başvurusunda, küçük yaşta PKK tarafından dağa götürüldüğünü beyan ettiği ve kendisinin de PKK’den ayrılarak Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini söylediği öğrenildi.

Maktulün Duhok çarşısında bir taksiye bindiği, katil zanlısının da başka bir araçla kendisini takip ettiği, Malta Mahallesi’ndeki Bira Stadyumu yakınlarında üç el ateş ederek Nurettin’i öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.

K24’e konuşan bir görgü tanığını, maktulün taksiden inerek para bozdurduğunu, geri döndüğünde ise bir kişinin kendisine ateş ettiğini söyledi.

39 yaşındaki Muhammed Aladdin Nurettin’in, Kuzey Kürdistanlı olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde katil zanlısının yüzü net bir şekilde görülüyor. Zanlı, Nurettin’i öldürdükten sonra kaçarak izini kaybettiriyor.

K24’e konuşan bir yetkili, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelediklerini belirterek, “Şimdiye kadar 20 kamera görüntüsünü inceledik. Son görüntüde, zanlının, gömleğini çıkararak attığı görülüyor” dedi.

Yetkili, şehrin tüm çıkışlarının kapatıldığını ve zanlının kaçma şansının kalmadığını belirterek, “Anlaşıldığı kadarıyla zanlı Kürdistan Bölgesi’nden biri değil” bilgisini verdi.