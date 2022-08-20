Millet ve Cumhur’dan sonra üçüncü ittifak kuruldu

HABER MERKEZİ

T24’ün haberine göre TKP, TKH, Sol Parti ve Devrim Hareketi'nin yer aldığı ittifak, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek ilk toplantıyla birlikte resmen ilan edilecek.

Habere göre Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, Sol Parti arasında başlayan 'üçüncü ittifak' görüşmeleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Türkiye İşçi Partisi'nin 7'li masa girişimleri ile birlikte yavaşlamış; Emek Partisi, HDP ile birlikte kurulan 7'li masada yer almıştı.

'7'li masa' ilk toplantısının ardından birçok kez bir araya gelmiş ve geçtiğimiz haftalarda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar İstanbul Kartal'da partisinin düzenlediği mitingde 25 Ağustos'ta ittifakı ilan edeceklerini söylemişti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise geçtiğimiz günlerde 15-20 günlük bir süre sonra ittifakın kurulacağını ifade etmişti. 7'li masanın ittifakı ilan etmesi için tarih netleşmezken; TKP, TKH, Sol Parti ve Devrim Hareketi'nin temsilcileri ve Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Prof. Dr. Oğuz Oyan'ın ilk imzacıları olduğu Sosyalist Güç Birliği, yola çıkma kararı aldı.

Bu arada ilk imzacıların yaptığı ortak açıklamada, tüm sosyalist örgüt ve partilere çağrı yapıldı.

Açıklamada, “Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.