Finlandiya Başbakanı uyuşturucu testi yaptırdı

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Sosyal medyaya sızdırılan parti videosunda Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Bir grup arkadaşıyla dans edip şarkı söylediği görüntüler tepki topladı.

Bazı milletvekilleri Marin'in katıldığı partide uyuşturucu kullandığını iddia etti. İddiaları reddeden Marin, test yaptırdığını ve sonuçların gelecek hafta çıkacağını söyledi.

Helsinki'de gazetecilere verdiği demeçte Marin, "Yasadışı hiçbir şey yapmadım" dedi.

"Genç yaşlarımda bile herhangi bir uyuşturucu kullanmadım" diyen Marin, herhangi bir endişeyi gidermek için ek bir önlem olarak uyuşturucu testi yaptığını da sözlerine ekledi.

Gazeteciler, Aralık 2019'dan bu yana iktidarda olan Marin'in gerekirse ani hükümet kararları alıp alamayacağını sorguladı.

Marin, "Gecenin bir yarısı Danıştay Sarayı'na gitmek için ani bir durum olduğunu tek bir kez bile hatırlamıyorum. Sanırım çalışma yeteneğim gerçekten iyiydi. Parti yaptığım günlerde bilinen bir toplantı yoktu" dedi.

Başbakan, filme alındığını bildiğini, ancak görüntülerin kamuoyuna açıklanmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi ve "İnsanların boş zaman ve çalışma zamanının ayrılabileceğini anladığına inanıyorum" diye ekledi.

Dünyanın en genç liderlerinden biri olan Marin, partilere katıldığını gizlemiyor ve sık sık müzik festivallerinde görüntüleniyor.

Marin, geçtiğimiz hafta, Alman haber kuruluşu Bild tarafından "dünyanın en havalı başbakanı" olarak nitelendirildi.