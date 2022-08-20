Politika

Koordinasyon Çerçevesi başbakan adayını değiştirdi mi?

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Irak Başbakan adaylarını değiştirdikleri iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
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Irak Koordinasyon Çerçevesi Irak Sadr Hareketi

ERBİL (K24)

Koordinasyon Çerçevesi yetkililerinden Kati Rikabi basına yaptığı açıklamada, Başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’nin yerine başka bir ismin aday gösterildiği iddialarını yalanladı.

Rikabi, Koordinasyon Çerçevesi’nin, bir üniversite rektörünü başbakanlığa aday göstereceği yönündeki söylentilerin de doğru olmadığını söyledi.

Rikabi ayrıca, “Muhammed Şiya Sudani, tüm tarafların onayıyla aday gösterildi ve daha önce üzerinde mutabakat sağlandı” dedi.

Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz’da Muhammed Şiya Sudani’yi Irak Başbakan adayı olarak duyurdu. Bunun üzerinde Sadr Hareketi Bağdat’ta geniş çaplı gösterilere başladı. Sadr yanlıları Yeşil Bölge bariyerlerini aşarak parlamento binasına girdi.

Sudani’nin adaylığına karşı çıkan Sadr yanlıları, gösterilerini sürdürüyor.

17 Ağustos’ta Başbakan Mustafa Kazimi’nin çağırısıyla “ulusal diyalog” toplantısı yapılarak içinde bulunulan siyasi krizden çıkış tartışıldı. Ancak Sadr Hareketi toplantıya katılmadı.

Toplantının ardından “Sadr’ın Bakanı” olarak bilinen Salih Muhammed, “Toplantıda birkaç konu konuşulmuş, o da ne açları doyurur, ne de halka bir şey getirir” dedi.

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