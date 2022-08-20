140 Iraklı parlamenterden dilekçe: Kürdistan Bölgesi’nde toplanalım

BAĞDAT (K24)

Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi, Irak Parlamentosu toplantısının Kürdistan Bölgesi’nde yapılması için girişimde bulundu. Bu amaçla 140 parlamenter, Parlamento Başkanlığı’na dilekçe verdi.

Koordinasyon Çerçevesi üyesi Arif Hemami gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu önünde devam eden protesto nedeniyle parlamento toplantısının Erbil ya da Süleymaniye’de yapılması için Kürt tarafını ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Hemami, “140 parlamenter dilekçe verdi ve parlamento oturumunun Irak’ın güvenli olan herhangi bir vilayetinde yapılmasını talep etti” diye konuştu.

Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’ye karşı çıkan Sadr Hareketi yanlıları 20 günü aşkındır Irak Parlamentosu’nda protestolarını sürdürüyor. Göstericiler, parlamentonun toplanmasını engelliyor.