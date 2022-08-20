İran güçleri Bane’de Kürt kolberi öldürdü

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, İran rejim güçleri Bane sınırında Kürt kolberlere saldırdı.

Kaleşnikof silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 çocuk babası 37 yaşındaki Rahim Muhammedi adlı kolberin hayatını kaybettiği belirtildi.

5 gün önce de İran güçlerinin saldırısı sonucu Bane, Saqiz ve Bokan nüfusuna kayıtlı 12 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hengaw, İran güçlerinin Bane’de Kürt kolberlere 6 metre mesafeden gerçek mermilerle ateş açtığını kaydetmişti.

Bu arada Kurdpa Haber Ajansı’nın aktardığına göre 2010-2020 yılları arasında 515 Kürt kolber öldürüldü, 986’sı saldırılar sonucu yaralandı.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.