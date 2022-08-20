Yaşam

Antep’te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı

Antep’te meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
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kürdistan Antep Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Kaza, Antep-Nizip arasındaki yolun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre bir otomobil dere yatağına düştü. Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek müdahale için bölgede bulunan görevlilere ve gazetecileri ezdi.

Antep Valisi Davut Gül "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var" açıklamasında bulundu.

Yaralı sayısının 22 olduğu belirtildi.

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