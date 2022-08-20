Antep’te katliam gibi kaza: 16 ölü, 22 yaralı

HABER MERKEZİ

Kaza, Antep-Nizip arasındaki yolun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre bir otomobil dere yatağına düştü. Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek müdahale için bölgede bulunan görevlilere ve gazetecileri ezdi.

Tarsus-Adana-Antep Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kazada aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

#Antep'te, bir Diyarbakır firmasına ait otobüsün karıştığı kazada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi pic.twitter.com/cDBgEG2g77 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) August 20, 2022