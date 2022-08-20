Hemrin Dağları: DAİŞ’e karşı havadan ve karadan operasyon başladı

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları Diyala vilayeti sınırlarındaki Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e yönelik 14 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Söz konusu açıklamada, Diyala Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı kara kuvvetlerinin de hava operasyonlarına destek verdiği kaydedildi.

Ayrıca DAİŞ mensuplarının bölgeden çıkarılması konusunda operasyonun devam edeceği vurgulandı.

Irak güçlerinin sürdürdüğü operasyonlara rağmen terör örgütü DAİŞ mensupları Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın birçok bölgesinde saldırılarına devam ediyor.

Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ’in bölgedeki tehdidinin sonlandırılması ve güvenlik açığının kapatılması için Irak Savunma Bakanlığı’ndan daha fazla koordinasyon tavsiyesinde bulunmuştu.

Hemrin Dağları’nda yıllardır varlık gösteren DAİŞ, zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.