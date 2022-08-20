Türkiye’de üçüncü ittifak olarak ‘Sosyalist Güç Birliği’ kuruldu

ANKARA (K24)

Devrim Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi; Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan sonra üçüncü ittifak olan Sosyalist Güç Birliği’ni kurdu.

Sosyalist Güç Birliği, bugün saat 14.00’te Ankara’daki TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Sosyalist Güç Birliği’nin bildirisi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir tarafından okundu.

Bildiride, “Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz” denildi.

“Türkiye'nin aydınlık geleceği için temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceğiz” denilen bildiride, “Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız. Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve Sosyalist Güç Birliği’ni birlikte büyütmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, “Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır” denilere, şunlar kaydedildi:

“Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dâhil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır. Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız.”