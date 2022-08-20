Politika

Sadr: Yolsuzlukçularla ve beni öldürmeye çalışanlarla müzakereye oturmayacağım

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ‘yolsuzlukçularla ve kendisini öldürme girişiminde bulunanlarla’ müzakere yapmayacağını belirtti.
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Irak Mukteda es-Sadr BM Sadr Hareketi

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ‘yolsuzlukçularla ve kendisini öldürme girişiminde bulunanlarla’ müzakere yapmayacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Birleşmiş Milletler’e (BM) siyasi taraflarla canlı yayınlanacak açık oturum önerisinde bulunduklarını ve buna henüz somut bir cevap almadıklarını söyledi.

Aracı tatmin etmeyen bir cevap aldıklarını kaydeden Sadr, cevabın reform ve göstericilerin taleplerine yönelik hiçbir şey içermediğini ifade etti.

“Herkesten diğer adımı atmamızı beklemelerini rica ediyorum” diyen Sadr, kendilerinden kapalı müzakerelerin beklenmemesini söyledi.

Halka karşı hiçbir şeyi gizlemediğini vurgulayan Sadr, ‘yolsuzlukçular ve kendisini öldürme girişiminde bulunanlarla’ müzakere etmeyeceğinin altını çizdi.

Toplumsal barış ve halk için çok taviz verdiklerini bildiren Sadr, karşı tarafın ajandasında reform için ne olduğunu beklediklerini belirtti.

 

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