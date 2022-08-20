Spor

Borussia Dortmund son dakikalarda yıkıldı: 3-2

Borussia Dortmund sahasında 2-0 önde götürdüğü maçta 6 dakika içinde yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
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avrupa Borussia Dortmund Werder Bremen Almanya

HABER MERKEZİ

Almanya Bundesliga'nın 3'üncü haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Werder Bremen, 2-0 geriye düştüğü zorlu Borussia Dortmund deplasmanında 3-2 kazanmayı başardı. 

Borussia Dortmund, 45’inci dakikada Julian Brandt ve 77’inci dakikada Raphael Guerreiro'nun golleriyle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşma 89’uncu dakikaya kadar bu skorla devam ederken Werder Bremen, bu dakikada Lee Buchanan'ın golüyle farkı bire indirdi. Pes etmeyen deplasman ekibi önce 90+3. dakikada Niklas Schmidt ile eşitliği yakaladı. Ardından da Oliver Burke'nin 90+5. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Werder Bremen ise yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt ile sahasında karşılaşacak.

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