Mardin'de meydana gelen feci kazada can kaybı 19'a yükseldi

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Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan TIR ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

KOCA: 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.”

Koca, daha sonra yaptığı açıklamada, ölü sayısının 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 26 olduğunu açıkladı.

Kazayla ilgili sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin.”

BOZDAĞ: TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, adli tahkikat başlatıldığını duyurarak şunları kaydetti:

“Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır.”

Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı.

İlk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. pic.twitter.com/K8KEBIuhp2 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) August 20, 2022