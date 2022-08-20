Mardin’de freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı: 10 ölü

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Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan TIR ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SOYLU: 10 CAN KAYBIMIZ VAR



Kazayla ilgili sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin.”

Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı.

İlk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. pic.twitter.com/K8KEBIuhp2 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) August 20, 2022