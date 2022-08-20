Mardin’de freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı: 10 ölü
HABER MERKEZİ
Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan TIR ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı.
İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.
Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
SOYLU: 10 CAN KAYBIMIZ VAR
Kazayla ilgili sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin.”
Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı.— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) August 20, 2022
İlk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. pic.twitter.com/K8KEBIuhp2
#Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım için gelen görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı pic.twitter.com/mgMTb1lVJG— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) August 20, 2022