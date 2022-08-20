Rusya’dan ABD'ye diyalog çağrısı

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Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinde yapılan açıklamaya göre, Rusya ve ABD’nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamında denetimlerin yeniden başlamasının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıkları, bazı sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

"Bu arada Yeni START'ın süresi üç buçuk yıl sonra doluyor. Geçmişte yapılan Rus-Amerikan müzakerelerinin deneyimi, her iki taraf da hazır olsa dahi bir anlaşma geliştirmek için çok az zaman kaldığını gösteriyor” denilen açıklamada, Washington’a silah kontrolü alanında ‘karşılıklı endişeleri ve çıkarları dikkate alarak eşit temelde’ işbirliği çağrısı yapıldı.

Aynı zamanda ABD'nin yaptırımların anlaşma kapsamında Rus tarafının denetimlerini yürütmesi üzerinde etkisi olmadığını söylerken ikiyüzlü davrandığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“ABD ve Rusya arasında doğrudan hava iletişimi kesildi. Washington'un müttefikleri, ABD'ye müfettişleri ulaştıran Rus uçaklarının transit uçuşlarına ve teknik duraklamalarına hava sahalarını kapattı. Teftiş gruplarımızın ve uçuş ekiplerimizin transit vize almaları engelleniyor. Amerikan tarafı içinse bu sorunların hiçbiri söz konusu değil. Sonuç olarak Washington'un eline açık bir avantaj geçmiş oluyor.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’na gönderdikleri mesajlarda Yeni START anlaşmasına bağlı kaldıklarını doğruladıklarına dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda ABD tarafının stratejik istikrar konusunda diyaloğun yeniden başlatılması konusunda Rusya'ya henüz herhangi bir somut öneri sunmadığı kaydedildi.