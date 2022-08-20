Siyasilerden Mardin ve Antep’teki kazalarla ilgili mesaj

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Bugün Antep'te meydana gelen kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Mardin’in Derik ilçesindeki kazada ise şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandı.

İki kentteki kazaya ilişkin siyasiler partiler tarafından şu mesajlar verildi:

Ak Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Mardin’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: “Gaziantep’ten sonra Mardin Derik’te yaşanan feci kaza yüreğimizi dağladı, acımızı büyüttü. Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımızın başı sağ olsun. #mardin #derik”

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Gaziantep’teki kazanın acısını yaşarken bir üzücü haber de Mardin’den aldık. Derik’te freni patlayan bir kamyonun yol açtığı kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Trafik kazaları yüreğimizi yaktı. Gaziantep'in ardından Mardin ve Rize'de yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin.”