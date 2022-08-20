Kerbela’da Şiilerin kutsal makamında göçük

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Irak’ın Kerbela kentinde Şiilerin kutsal mekanlardan sayılan Kataret’ul İmam Ali denilen bölgede göçük meydana geldi.

Kerbela vilayetindeki Kataret’ul İmam Ali’de meydana gelen heyelanda 20’ye yakın kişinin enkaz altında kaldığı bildirilirken, enkazdakilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtildi.

Söz konusu kutsal makamın kenarındaki tepeden gelen göçüğün öğle saatlerinde yaşandığı ifade edildi.

Enkazın altında kalanlardan bazılarına oksijen verildiği kaydedilirken, görgü tanıkları, tepeden bir kayanın çökmesi sonucu kutsal makamın bir kısmının yıkıldığını ve şimdiye kadar 2 kişinin enkazdan çıkarıldığını bildirdi.

Katarat’ul İmam Ali (İmam Ali Damlalığı/Pınarı) diye bilinen su kaynağı, Kerbela’nın batı çölünde, şehir merkezine yaklaşık 28 km mesafede, El-Rezzaze Gölü yakınında bulunuyor.

Tarih kaynaklarında, İmam Ali'nin Sıffin'e gittiğinde, susamış ordusu için çölün ortasında bir kaya bulduğunu, eliyle kayayı kırdığını ve içinden tatlı su çıktığını rivayet ediyor. Söz konusu su, günümüzde de akmaya devam ediyor.