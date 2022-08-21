Yaşam

Şırnak’ta kayıp genç kızın cesedi Hezil Çayı’nda bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı verdiği 17 yaşındaki F.B'nin cesedi Hezil Çayı'nda bulundu.
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Hezil Çayı
Hezil Çayı
kürdistan Şırnak Uludere

HABER MERKEZİ

Uludere ilçesinde 2 gün önce F.B'nin evden ayrılıp uzun süre dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri kent genelinde, jandarma da kırsalda genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri genç kızın cesedini Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. (Kaynak: AA)

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