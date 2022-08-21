Spor

Real Madrid deplasmanda farklı kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2’nci haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti.
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avrupa Celta Vigo Real Madrid İspanya

HABER MERKEZİ

La Liga'nın 2’nci haftasında Celta Vigo ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Real Madrid, rakibini 14’üncü dakikada Karim Benzema (p), 42’nci dakikada Luka Modric, 56’ncı dakikada Vinicius Jr. ve 64’üncü dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Celta Vigo'nun tek golünü 23’üncü dakikada Iago Aspas (p) kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Eden Hazard, 87’nci dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.

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