Ukrayna savaşı Irak helikopterlerini etkiledi: 'Bazılarını parçalamak zorunda kalabilirler'

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Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus yapımı olan Irak Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin bakım ve onarımlarının yapılamadığını yazdı.

Irak ordusunun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının dolaylı bir sonucu olarak Rus yapımı askeri helikopter filosunu sürdürmekte önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın DAİŞ'e Karşı Doğal Kararlılık Operasyonu hakkındaki son üç aylık raporunda, Ukrayna savaşının neden olduğu Rus tedarik zinciri sorunları ile Moskova'ya karşı yaptırımların Irak'ın hava kuvvetleri yeteneğini etkilediğine yer verildi.

Rapor özellikle Irak Hava Kuvvetleri’nin Mi-17 askeri nakliye helikopterlerinin olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Mi-28NE ve Mi-35M saldırı helikopterlerini de içeren helikopter filosunun belkemiğini oluşturmasının yanı sıra Mi-17'ler, kara kuvvetlerini desteklemek ve sağlık operasyonları yürütmek için gerekli.

Ukrayna savaşının öngörülebilir gelecekte devam etmesi muhtemel olduğundan, Irak’ın muhtemelen onarım projesini hiçbir zaman tamamlayamayacağı ve bazı helikopterleri uçuşa elverişli tutmak için bazılarını parçalamak zorunda kalabileceği vurgulandı.

Mi-17'lerin sayısında yaşanan önemli düşüşün de DAİŞ kalıntılarıyla savaşma kabiliyetini olumsuz etkileyebileceğine işaret edildi.