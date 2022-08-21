Putin’in ‘beyni’ Dugin’in kızı, aracının infilak etmesi sonucu öldü

HABER MERKEZİ

Asıl hedef olduğu söylenen Aleksandr Dugin'in son dakikada karar değişerek başka bir araçla yolculuk yaptığı kaydedildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre cumartesi günü bir etkinliğe katılan ikili, beraber eve gitmek üzere ayrıldı. Ancak baba Dugin son dakikada başka bir araçla gitmeye karar vererek ayrı bir araçla yola çıktı.

Dugin'in kızının içinde olduğu araç Bolshiye Vyazemy köyü civarında patladı. Yetkililer gazeteci olarak çalışan Darya Dugina'nın patlamada hayatını kaybettiğini duyurdu, ancak olaya ilişkin başka detay paylaşmadı.

Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren gazeteci Dugina, ABD ve İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı Ruslar arasında yer alıyordu.

Ultra milliyetçi görüşleri ile bilinen Aleksandr Dugin ise herhangi bir resmi görevde değil, ancak Başkan Putin'e yakınlığı nedeniyle 'Putin'in beyni' olarak niteleniyor.