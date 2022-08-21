Politika

Neçirvan Barzani: Teröre karşı birlik olmalıyız

Neçirvan Barzani, “Terörün ortaya çıkmasını önlemek için birlik olmalıyız” mesajını verdi.
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kürdistan Neçirvan Barzani terörle mücadele Irak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Terör Kurbanlarını Anma ve Saygı Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, “Uluslararası Terör Kurbanlarını Anma ve Saygı Günü’nde, Kürdistan ve dünyada teröre karşı hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle anıyoruz” diyen Neçirvan Barzani, devamında şunları ifade etti:

Irak’ta terör kurbanlarının, hayatlarına yeniden başlayabilmesine yardım etmek ve terörün ortaya çıkmasını önlemek için birlik olmamız gerekiyor.”

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