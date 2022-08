Neçirvan Barzani: Teröre karşı birlik olmalıyız

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Terör Kurbanlarını Anma ve Saygı Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, “Uluslararası Terör Kurbanlarını Anma ve Saygı Günü’nde, Kürdistan ve dünyada teröre karşı hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle anıyoruz” diyen Neçirvan Barzani, devamında şunları ifade etti:

“Irak’ta terör kurbanlarının, hayatlarına yeniden başlayabilmesine yardım etmek ve terörün ortaya çıkmasını önlemek için birlik olmamız gerekiyor.”

On International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, we honor and remember those who have lost their lives to terrorism in Kurdistan and around the world. In Iraq, we must stand united to help victims rebuild their lives and counter resurgence of terror.