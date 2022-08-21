Suriye'nin eski Ankara Büyükelçisi, Şam’ın ‘normalleşme’ şartlarını sıraladı

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Suriye'nin eski Ankara Büyükelçisi Nidal Kabalan Sputnik'e verdiği röportajda, Suriye - Türkiye ilişkilerindeki yeni süreci ve silahlı grupların durumunu değerlendirdi.

Soçi ve Tahran görüşmelerinden sonra Türkiye - Suriye ilişkilerinde gelişme yaşandığını ifade eden eski Büyükelçi, “Şam, Türkiye'nin terör örgütlerine verdiği desteği kesmesini isteyecek. Ayrıca rejim, İdlib ve diğer iller, Bab el-Hava Sınır Kapısı ve Lazkiye'yi Halep'e bağlayan M4 karayolu ile Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunun yeniden Suriye devletinin kontrolüne girmesini isteyecek” dedi.

Kabalan, şöyle devam etti:

“Şam, Ankara'dan silahlı güçlerini Suriye topraklarından çekmesinin yanı sıra, desteklediği silahlı milislerini de Suriye’de bırakmamasını isteyecek. Ayrıca Türkiye’nin Batılı ülkelerle olan ilişkileri ve NATO üyesi olması nedeniyle birçok Suriye devlet kurumu ve şahsiyetine yönelik yaptırımların kaldırılmasına yardımcı olmasını isteyecek. Ancak o zaman yeni bir sayfanın açılabileceğini söyleyebiliriz. Siyasette kalıcı dostluk ve düşmanlık yoktur, her şey vardır ve yeni bir sayfa açmak Türkiye ve Suriye'nin çıkarınadır.”

Kabalan, Rojava’daki Özerk Yönetim ve silahlı grupların durumuna ilişkin olarak şunları söyledi:

“Türkiye, her zaman Suriye sınırında kendi güvenliği için Kürt örgütlerini bahane ediyor. Türkiye'nin bu son açıklamaları gösteriyor ki istihbaratla ilişkiler var ve Türkiye’nin sınırlarını koruması Suriye ile ilişkileri mümkün kılıyor.”

Kabalan, kalıcı çözüm için şu önerilerde bulundu:

“İki seçenek var; ya Türkiye'nin yardımıyla yabancı teröristler Suriye’den çıkarılacak ve elleri kana bulaşmayanlar affedilecek ya da askeri bir çözüm ile İdlib ve diğer bölgelerde bu gruplar ortadan kaldırılacak. Ayrıca bu örgütlerin bir kısmı hiçbir şekilde siyasi çözüm istemiyorlar ve siyasi çözüme inanmıyorlar, bu yüzden silahlarını bırakmıyorlar. O zaman tüm tarafların işbirliği ile bunların yenilmesi gerekiyor.”