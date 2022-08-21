Politika

BM'den Rojava ve Suriye'deki sivillerin korunması için çağrı

Rojava’ya yönelik saldırıların artmasının ardından üç BM yetkilisi, Suriye'deki tüm taraflara sivilleri koruma yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Suriye Rojava saldırı BM

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Imran Khan, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi ve UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Khodr, Suriye'nin kuzeyinde ve Rojava'da şiddetin devam etmesinden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

BM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suriye'de yaşanan bu tehlikeli durumlar, çoğu kadın ve çocuk olan sivillerin savaş ve şiddet mağduru olduğunu bir kez daha gösteriyor" denildi.

Üç yetkili, taraflardan sivillere verilen zararı azaltmak için tüm önlemleri almalarını ve sivilleri korumayı taahhüt etmelerini isteyerek, BM'nin güvenli ve huzurlu bir Suriye için tüm ilgili taraflarla birlikte çalışma taahhüdünü yeniledi.

TÜRKİYE’NİN ARTAN SALDIRILARI

Bu açıklama, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik gerçekleştirdiği insansız hava araçlarıyla saldırılarını arttırdığı bir döneme denk geldi.

Özerk Yönetim dün yapığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemlerde bölgesel ve uluslararası düzeyde yaptığı görüşmelerden sonra Rojava’ya yönelik saldırılar arttı. Bu saldırılarda birçok sivil ve DSG mensubu savaşçı öldürüldü” denildi.

Ayrıca Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 19 Ağustos'ta Suriye ordusu Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki Bab şehrini bombaladı. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv