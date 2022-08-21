BM'den Rojava ve Suriye'deki sivillerin korunması için çağrı

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Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Imran Khan, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi ve UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Khodr, Suriye'nin kuzeyinde ve Rojava'da şiddetin devam etmesinden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

BM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suriye'de yaşanan bu tehlikeli durumlar, çoğu kadın ve çocuk olan sivillerin savaş ve şiddet mağduru olduğunu bir kez daha gösteriyor" denildi.

Üç yetkili, taraflardan sivillere verilen zararı azaltmak için tüm önlemleri almalarını ve sivilleri korumayı taahhüt etmelerini isteyerek, BM'nin güvenli ve huzurlu bir Suriye için tüm ilgili taraflarla birlikte çalışma taahhüdünü yeniledi.

TÜRKİYE’NİN ARTAN SALDIRILARI

Bu açıklama, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik gerçekleştirdiği insansız hava araçlarıyla saldırılarını arttırdığı bir döneme denk geldi.

Özerk Yönetim dün yapığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemlerde bölgesel ve uluslararası düzeyde yaptığı görüşmelerden sonra Rojava’ya yönelik saldırılar arttı. Bu saldırılarda birçok sivil ve DSG mensubu savaşçı öldürüldü” denildi.

Ayrıca Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 19 Ağustos'ta Suriye ordusu Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki Bab şehrini bombaladı. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı.