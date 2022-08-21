Antep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

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Antep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde dün saat 10.30 sıralarında otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Urfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, geriden gelen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı İstanbul'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.

KAZADA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

Kazada yaşamını yitirdi. İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Otobüs şoförü Memiş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.