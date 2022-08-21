Yaşam

Antep ve Mardin’deki kazalar | Soylu: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, Antep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili, "Soruşturmalar çok yönlü sürüyor. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız" dedi.
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kürdistan Süleyman Soylu Antep Mardin kazalar

HABER MERKEZİ

Antep ve Mardin, dün can pazarının yaşandığı iki kaza ile sarsılırken, kazalarda, 35 kişi yaşamını yitirdi.

Kayıpların acısı yaşanırken, kazaların nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Soylu, "Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız" dedi.

Soylu kazalarda yaralananlarla ilgili de hastanelerde 5 kişinin kaldığını, onların da ağır bir durumları olmadığını vurguladı.

Soylu konuşmasında şunları kaydetti:

Kızıltepe’de olduğu gibi burada da bir çevre yolu talebi oldu. Yakın bir zamanda hemen ihaleleri de yapılıp inşallah Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacaklar. Bir takım vatandaşlarımızın da talepleri oldu onları da yapacağız.

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