Spor

PSG: Daha çok transfer yapmalıyız

PSG teknik direktörü Christophe Galtier; "Üç günde bir maça çıkabilecek kadar yetenekli ve güçlü oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
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Christophe Galtier
Christophe Galtier
avrupa PSG Christophe Galtier transfer

HABER MEKREZİ

Fransa Ligue 1 devi PSG, transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Christophe Galtier, takımın transfer planları hakkında açıklamalarda bulundu.

 Le 10 Sport'a konuşan PSG teknik direktörü Christophe Galtier "Üç günde bir oynayabilecek, mümkün olan en iyi niteliklere sahip oyunculara ihtiyacımız var. Aynı zamanda maçlar arasında kadroda değişiklikler yapabilmeliyiz. PSG olarak genellikle derin savunmalara karşı oynadığımız için, alacağımız oyuncuların teknik olarak donanımlı olması gerekiyor" dedi.

Fransız teknik adam sözlerinin devamında, "Daha önce birçok yeni transfer planladığımızı söylemiştim. Sözleşmeli çok oyuncumuz var ve bunlardan bazıları satılacak. Çünkü işin içinde aynı zamanda finansal denge de var" açıklamasında bulundu.

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