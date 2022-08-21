PSG: Daha çok transfer yapmalıyız

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Fransa Ligue 1 devi PSG, transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Christophe Galtier, takımın transfer planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Le 10 Sport'a konuşan PSG teknik direktörü Christophe Galtier "Üç günde bir oynayabilecek, mümkün olan en iyi niteliklere sahip oyunculara ihtiyacımız var. Aynı zamanda maçlar arasında kadroda değişiklikler yapabilmeliyiz. PSG olarak genellikle derin savunmalara karşı oynadığımız için, alacağımız oyuncuların teknik olarak donanımlı olması gerekiyor" dedi.

Fransız teknik adam sözlerinin devamında, "Daha önce birçok yeni transfer planladığımızı söylemiştim. Sözleşmeli çok oyuncumuz var ve bunlardan bazıları satılacak. Çünkü işin içinde aynı zamanda finansal denge de var" açıklamasında bulundu.