Yaşam

Araştırma: Kâbus görme Parkinson'un erken bir işareti olabilir

Birmingham Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre, kâbuslar veya rahatsız edici rüyalar görmeye başlayan yaşlı yetişkinler, Parkinson hastalığının erken belirtilerini gösteriyor olabilir.
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dünya araştırma kötü rüya Parkinson

HABER MERKEZİ

Sciencetechdaily’de yayımlanan habere göre, eClinicalMedicine dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma,  sıklıkla kabus görenlerin,  Parkinson tanısı alma olasılığının, olmayanlara göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Üniversitenin İnsan Beyin Sağlığı Merkezi'nden baş yazar Dr. Abidemi Otaiku, “Bu alanda daha fazla araştırma yapmamız gerekmekle birlikte, kötü rüyaların ve kabusların önemini belirlemek, ileri yaşlarda rüyalarında herhangi bir belirgin tetikleyici olmaksızın değişiklik yaşayan bireylerin tıbbi yardım almaları gerektiğini gösterebilir" değerlendirmesini yaptı.

Denemenin sonunda, her hafta en az bir korkunç rüya gören katılımcılar, Parkinson hastalığı teşhisi konma olasılıklarının daha yüksek olup olmadığını görmek için takip edildi. Takip süresi boyunca 91 Parkinson hastası tespit edildi. Araştırmacılar, sık sık kötü rüyalar gören kişilerin, bu durumu yaşamayanlara göre iki kat daha fazla olduğunu keşfetti. Tanıların çoğu araştırmanın ilk beş yılında konuldu. Bu süre boyunca sık kabus gören katılımcıların Parkinson hastalığına yakalanma olasılıkları üç kattan fazlaydı.

Sonuçlar, bir gün Parkinson teşhisi konacak yaşlı yetişkinlerin, Parkinson'un titreme, sertlik ve hareket yavaşlığı gibi karakteristik özelliklerini geliştirmeden birkaç yıl önce muhtemelen kötü rüyalar ve kabuslar görmeye başlayacaklarını gösteriyor.

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