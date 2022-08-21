Başbakan: Elektrikte israfın önüne geçilmeli

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Başkanı Mesrur Barzani, bakanlıklar ve hükümet kurumlarını ziyaret kapsamında Elektrik Bakanlığı'nı ziyaret etti

Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih tarafından karşılanan Başbakan, bakanlık yetkililerinin katıldığı özel bir toplantıya başkanlık etti.

Bakanlığın yaptığı çalışma, faaliyet, plan ve çalışmalarla ilgili bir sunum yapan Elektrik Bakanı, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmeleri için Elektrik Bakanlığına verdiği güçlü destek için Başbakan'a teşekkür etti.

Elektrik üretimi, ulaşımı ve dağıtımı açısından iyi ilerleme kaydettikleri için Elektrik Bakanlığı çalışanlarına teşekkür eden Başbakan, gelecekte vatandaşlara sürekli elektrik sağlanabilmesi için bakanlık çalışanlarına ellerinden gelenin en iyisini yapmaları yönünde talimat verdi.

Başbakan, elektrikte durumun iyileştirilmesi ve vatandaşlara daha fazla hizmet sunulabilmesi için elektrik sektöründeki her türlü israfın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dokuzuncu hükümet kabinesinin herhangi bir vergi veya ücreti hiçbir şekilde artırmadığını, sadece vergi ve ücretleri düzenlediğini vurgulayan Başbakan, ayrıca bu kabinenin asıl görevinin ayrım gözetmeksizin Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına hizmet etmek olduğunu söyledi.

Elektrik Bakanlığının güneş enerjisiyle çalışan elektrik projelerinin uygulanmasına yönelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, temiz ve çevre dostu elektrik üretimine daha fazla dikkat edilmesi çağrısında bulundu.