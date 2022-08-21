Japon Büyükelçi’den Mele Musfafa Barzani ve KDP’nin rolüne övgü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro’yla bir araya geldi.

Japonya'nın Erbil Konsolosu Nikhiro Arakawa'nın da hazır bulunduğu görüşmede Suzuki Kotaro, Kürtlerin ölümsüz lideri Mele Mustafa Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kürt halkının tarihi ve hak kazanımlarının sağlanmasındaki rolüne övgüde bulundu.

Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının ülkesi için önemli olduğunu belirten Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Kotaro, kamu hizmetleri, su ve elektrik temini başta olmak üzere ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la işbirliğiyle ilgili bilgi verdi.

Japon Büyükelçiye teşekkür eden Başkan Barzani, Japonya ile ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Irak'taki siyasi durum ve Kürdistan Bölgesi’ndeki parlamento seçimlerinin de ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, KDP’nin seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduğunu yineledi.