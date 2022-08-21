Antep ve Mardin’deki kazalar | 3 şoför tutuklandı

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Antep ve Mardin'deki trafik kazalarının yası tutuluyor. Mardin'de 20, Antep'te 15 can kaybı var.

Antep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Kaza ile ilgili Antep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

MARDİN'DEKİ KAZAYLA İLGİLİ 2 TUTUKLAMA

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklandı.

Üçyol mevkisinde dün bir TIR'ın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan TIR'ın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan TIR şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.