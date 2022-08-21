Politika

Kerbela’da Şii kutsal mekanında göçük: En az 4 ölü

Irak’ın Kerbela kentinde Şii vatandaşlarca kutsal kabul edilen mekanlardan Kattarat’ül İmam Ali türbesinde meydana gelen göçük sonucu 1’i kadın en az 4 kişi hayatını kaybetti.
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Irak Irak Kerbela kutsal mekan göçük

HABER MERKEZİ

Kurtarma görevlileri, göçük sonrası enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Sivil Savunma Sözcüsü Nawas Sabah Şakir, altı ila sekiz hacı adayının daha türbenin enkazı altında sıkıştığını söyledi.

Cumartesi günü öğleden sonra meydana gelen felaketin ardından üç çocuğun kurtarıldığını belirten acil servis yetkilileri, çocukların "durumlarının iyi" olduğunu ve bir hastanede gözetim altında tutuldukları bilgisini verdi.

Devlet haber ajansı INA’da yer alan haberde, gece boyunca çalışan kurtarma ekiplerinin enkazdaki boşluklarda mahsur kalanların bazı kişilere oksijen, yiyecek ve su sağlamayı başardığı aktarıldı.

Kum tepeleri ve kayaların türbe binasının üzerine çöktüğünü söyleyen Sivil Savunma yetkilisi Şakir, ancak çöküntünün asıl olarak nemden kaynaklandığını dile getirdi.

Haberde kayalar ve kum, türbenin bitişiğindeki toprak setin doyması nedeniyle kaymaya başladığı belirtildi.

Haberin devamında, bu durumun, binanın yaklaşık yüzde 30'unun çökmesine yol açtığı belirtildi.

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