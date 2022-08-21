Politika

16 yıllık ayrılık sona erdi: 2 Doğu Kürdistan partisi birleşti

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) iki partisi Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) ile Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) birleşti.
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ERBİL (K24)

Rohjilat’ın iki partisi HDK ve KDP-İ 16 yıllık ayrılıktan sonra yaptıkları bir açıklamayla birleştiklerini duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada “21 Ağustos’ta yüzlerce kadro, Peşmergeler ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin siyasi şahsiyetlerinin katılımıyla düzenlenen değerli bir merasimle Rojhilat halkının iki devrimci partisi birleşti” denildi.

“Bugün devrimci mücadelenin ayrı ayrı verilmesine son verildi” denilen açıklamada, “İki Demokrat taraf Kürdistan Demokrat Partisi-İran ismiyle mücadeleye devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca iki partinin birleşmesi "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (HDK), 16 Ağustos 1945’te Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde, Kürdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed tarafından kuruldu. 13’üncü Kongre’de partide bölünme yaşandı ve 15 yıl boyunca iki parti olarak siyasi mücadelelerine devam ettiler.

Parti yetkilileri, birleşmenin üye ve taraftarlara 77 yıllık mücadele serüvenini sürdürme motivasyonu verdiğini belirtiyor.

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