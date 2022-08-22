Peşmerge ile Irak ordusunun operasyonları birkaç ay sürecek

ERBİL (K24)

Irak medyasına konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tahsin Hefaci, geçtiğimiz hafta sonu başlatılan “Çelikten İrade” Operasyonunun beşinci safhasının birkaç ay daha süreceğini kaydetti.

Peşmerge ve Iraklı komutanlar arasında operasyon planının yapıldığını söyleyen Hefaci, Diyala ve Xurmatu bölgelerinde DAİŞ’e yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Peşmerge ile Irak ordusunun temas hattına ulaştığını belirten Hefaci, “Bu, iki taraf için de önemli bir hedeftir. Çünkü DAİŞ bu bölgelerdeki güvenlik boşluğundan yararlanıyor” dedi.

Hefaci, iki taraf arasında bir yılı aşkın süren görüşmeler sonrası güven tesis edildiğini ve şimdi ortak savunmayla Irak topraklarının DAİŞ’e karşı savunulduğunu ifade etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ortak koordinasyon merkezinin kurulması konusunda anlaşmaya vardığını kaydeden Hefaci, “Taraflar arasında sağlıklı bir süreç başlamış durumda ve bize göre olumlu sonuçları olacak” diye konuştu.