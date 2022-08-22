Yaşam

Antep'te 15 kişinin öldüğü kazada ilk inceleme: 130 km hız, 307 metre fren izi

Antep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili yapılan ilk incelemede, otobüsün hızının 130 km ile 307 metrelik bir fren izi olduğu belirlendi.
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kürdistan Antep kaza ölü

HABER MERKEZİ

Antep'te cumartesi sabah saatlerinde başka bir kazaya yardım için yol kenarında bulunan ekiplere, yan yatan bir yolcu otobüsü çarptı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralanmıştı.

Kaza ile ilgili Antep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor.

Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı bulunan yolda otobüsün hızının da 130 km olduğu tespit edildi. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi.

Sürücü Memiş, ifadesinde öndeki kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi.

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