Politika

ABD ile Güney Kore’den son yılların en büyük askeri tatbikatı

ABD ve Güney Kore artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya ABD Güney Kore tatbikat asker Kuzey Kore

HABER MERKEZİ

Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikatın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacağı kaydedildi.

İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimler ile liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor.

ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar geçen yıllarda Covid-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 17 Ağustos’ta, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, Kuzey Kore tarafından "cüretkar bir girişim" olarak tanımlanarak tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tehditlerinin ardından temmuzda yaptıkları açıklamada, müttefiklerin caydırıcı duruşunu güçlendirme ve 2022'nin ikinci yarısında ortak askeri tatbikatı genişletme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv