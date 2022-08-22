Politika

İran: Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin son açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin Suriye rejimiyle ilişkileri normalleştirme yönündeki açıklamalarının olumlu karşıladıklarını söyledi.
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HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin son açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını dile getiren Kenani, İran’ın gelecekte bu konuda pratik adımlara tanık olunacağına dair umudunu ifade etti.

Kenani, “İran, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik politikalarını düzeltmesi ve bölgede olumlu bir rol oynaması gerektiğine inanıyor. Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasına tanık olmayı umuyoruz” dedi.

Nükleer anlaşma hakkında ise Kenani, “ABD erteliyor ve Avrupa taraflarından hareket yok. ABD ve Avrupa’nın nükleer anlaşmaya İran’dan daha fazla ihtiyacı var. İran kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak” dedi.

Tahran’ın meşru haklarını koruyacak sürdürülebilir bir anlaşma istediğini söyleyen Kenani, İran’ın ülke ekonomisi konusunda nükleer müzakerelere bel bağlamadığını da ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin Washington ile nükleer müzakere çerçevesi dışında mahkum takası anlaşması yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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