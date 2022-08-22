Politika

Derik’teki kazayla ilgili yayın yasağı getirildi

Derik Sulh Ceza Hakimliği, Mardin Derik’te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.
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Derik
Derik
kürdistan Derik Mardin kaza

HABER MERKEZİ

Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Derik Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/259 iş sayılı kararı getirilen yayın yasağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sitesinde de yayımlandı.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

“Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına…”

Derik ilçesinde şehir merkezinde bir TIR takla atarak iki araca çarptı. Ağır yaralanan kişilerin kurtarılması çalışmaları sırasında olay yerindeki ekipler ile vatandaşların arasında başka bir TIR daldı. Bu olayda da 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Yaşanan katliam gibi kazalarda ihmal olup olmadığıyla ilgili soruşturma sürerken, iki TIR’ın da sürücüleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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