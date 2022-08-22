Başkan Barzani ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’yle görüşen ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. Kürdistan halkının, özgürlük uğruna diktatörlüğe karşı verdiği mücadele ve bedellerden övgüyle söz etti.

Başkonsolos Hicks Jr. mutluluk ve özgürlük talebinin, Amerikan ve Kürdistan halkı arasındaki iki ortak nokta olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani de Kürdistan halkının meşru bir davasının olduğunu ve bu dava uğruna her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınırken, Hicks Jr. ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan işbirliğinin söz etti ve özel sektörün kalkınması ile istihdam sağlanması konularında bu işbirliğinin süreceğini dile getirdi.