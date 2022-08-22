Rusya: Dugina'yı Ukrayna istihbaratı öldürdü

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın ölümünde Ukrayna istihbaratını suçladı.

İçinde bulunduğu araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Dugina'nın, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

FSB'nin açıklamasına göre, saldırgan cumartesi akşamı başkent Moskova dışında Dugina ve babasının da bulunduğu bir etkinliğe katıldı. FSB, söz konusu kişinin daha sonra Estonya'ya kaçtığını iddia etti. Sputnik'in aktardığına göre, FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acil operasyonel-keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suçun Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir."

UKRAYNA REDDETTİ

Kiev yönetiminden dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Darya Dugina’nın ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığı belirtilmişti.

"Biz Rusya gibi kriminal devlet değiliz" diyen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, şöyle konuşmuştu:

"Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Muhtemelen ülkede askere alma uygulamasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Onlar şunu anlamıyorlar; Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz."