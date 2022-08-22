Yaşam

Fransa: Kuraklık nedeniyle milyonlarca ev zarar gördü

Fransa'da yaşanan kuraklık nedeniyle 10,4 milyon evde, duvar çatlakları başta olmak üzere birçok hasarın meydana geldiği duyuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Fransa Ev Kuraklık Sıcak hava

HABER MERKEZİ

Fransız basınının Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, kuraklık ülkedeki evlerde ve yaşam alanlarında hasarlara yol açtı.

Kuraklık ve sıcak hava dalgasının evleri daha kırılgan hale getirmesi nedeniyle 10,4 milyon evde çatlaklar oluştu.

Fransızların çoğunun oluşan bu çatlaklar nedeniyle evlerinde endişe içinde yaşadığı, imkanı olanların bahçeye taşındığı, sigorta şirketlerinin bu durumu doğal afet kapsamına almaması nedeniyle ailelerin zor durumda kaldığı ifade ediliyor.

10 AYDAN UZUN SÜREN PROSEDÜRLER KORKUTUYOR

Mağdurlar, yetkililerin yeterince ilgi göstermemesi nedeniyle dernekler vasıtasıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öte yandan, bir evin doğal afet sigortası kapsamına alınması ve prosedürlerin tamamlanması için ise en az 10 ay gerekiyor.

Bu süreç kapsamında hasarlı evlerin tamirine ilişkin sorumluluk sadece ev sahiplerini bağlıyor.

Fransa'da 26 Temmuz 2022'de yayımlanan kararnameyle yalnız 20 belediye kuraklıktan etkilenen bölgeler arasına alınmıştı.

Diğer bölgelerdeki hasarlı evlerin sahiplerinin durumunun ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Ülkedeki evlerde oluşan çatlakların ana nedeni, kuraklık ve buna bağlı olarak nemini kaybeden kil tabakasının bozulması olarak gösteriliyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv