Politika

Japon büyükelçi: Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ileri seviyelere taşımaya hazırız

Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede, Irak ve bölgenin durumu da ele alındı.
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kürdistan Mesrur Barzani Japonya Suzuki Kotaro

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro’yla bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede, Irak ve bölgenin durumu da ele alındı.

Görüşmede Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ekonomik çeşitlilik, yatırımcılara kolaylık ve özel sektöre destek konularındaki reform adımlarını överken, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımaya hazır olduğunu bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, özellikle de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yoluyla desteklerinden ötürü Japonya’ya teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve JICA işbirliğiyle Kürdistan Bölgesi’nde bazı projelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Başbakan, Japonya ile tüm alanlarda ilişkilerini ilerletmek istediklerini ifade etti.

Görüşmede, Japonya'nın Erbil Başkonsolosu Nikhiro Arakawa da hazır bulundu.

 

 

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