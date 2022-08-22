Ekonomi

Dolar euroyu geçti

Serbest piyasada dolar 18,10 seviyesini aşarak, euroyu geçti.
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türkiye Dolar Euro TL Benzin Zam

HABER MERKEZİ

Dolar, Türk Lirası (TL) karşısında yüzde 1,13 değerlenirken, euro ise 0,49 oranında değer kaybetti.

Dolar ilk refleksin ardından 18,1092 liradan, euro ise 18,0675 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Euro/dolar paritesi 1 seviyesini test etmişti

BENZİNE 81 KURUŞ ZAM GELDİ

Öte yandan NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

 

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