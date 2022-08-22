Neçirvan Barzani, Japon büyükelçiyi kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro’yu kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Irak’taki gelişmelerin yanı sıra Japonya'nın Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin konuşulduğu bildirildi.

Görüşmede Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a destek olmaya devam edeceğini kaydederek, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi siyasi kesimlerini yakınlaştırmadaki rolünün önemine vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani ise, Japonya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki rolünden ötürü teşekkür ederek, özellikle de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkilerin ileri seviyelere taşınması temennisinde bulundu.

Görüşmede, terör saldırılarının yanı sıra, Irak’taki siyasi kriz, fırsatlardan yararlanılması, bölgesel istikrar ve Japonya’nın varlık gösterebileceği yatırım sektörleri de ele alındı.

Görüşmede, Japonya'nın Erbil Başkonsolosu Nikhiro Arakawa da hazır bulundu.